Gazzeli yetkililer, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 17 bin 177’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.

Önceki günlerde bir haftalık ateşkes sona erince, İsrail ordusu kenti yeniden yoğun bir şekilde bombalanmaya başlamıştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son iki günde 930 Filistinli öldürüldüğünü duyurdu. Böylece hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 17 bin 177’ye yükseldi.