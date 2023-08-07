Akşam Postası / 7 Ağustos 2023

Türkiye’de 10 kişiden yedisi tatile çıkamıyor

Yeni bir araştırmaya göre Türkiye’de bütçesi olmadığı için tatile çıkamayanların oranı yüzde 71,76’ya çıktı.

Hatay: Lütfü Savaş, seçmen tercihinde ikinci sırada

ORC Araştırma’nın anketine göre Hatay’da CHP’li büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş, kendi partisinin seçmenlerinin tercihinde ikinci sırada.

Mevduatta dolarizasyon oranı artıyor

Dövize endeksli getirisiyle kur korumalı mevduatla yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki oranı yüzde 67,7’ye yükseldi. Yılbaşından bu yana 5,5 puanlık artış var.

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri

Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle rekor seviye olan 7.434,53 puandan başladı.

Altın ithalatına ‘kota’ geliyor

Döviz rezervlerinin desteklenmesi amacıyla altın ithalatına ‘kota’ geliyor.

Bilim dünyasında ‘coşku’ yaratan süper iletken LK-99 nedir?

Oda sıcaklığında ve basıncında çalıştığı öne sürülen ‘LK-99’ adlı süper iletkene ait olduğu iddia edilen görüntüler bilim dünyasında tartışma yarattı.

Küresel otomotiv sektöründe ‘iktidar değişimi’

Bir zamanlar dünya lideri olan Alman otomotiv endüstrisi yerini Çin endüstrisine bırakıyor.

Resmi Gazete ilan ücretine zam

Resmi Gazete ilanlarının satır ücretine yüzde 56,8 zam geldi.