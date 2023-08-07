Akşam Postası / 7 Ağustos 2023

Türkiye’de 10 kişiden yedisi tatile çıkamıyor
Yeni bir araştırmaya göre Türkiye’de bütçesi olmadığı için tatile çıkamayanların oranı yüzde 71,76’ya çıktı.
Hatay: Lütfü Savaş, seçmen tercihinde ikinci sırada
ORC Araştırma’nın anketine göre Hatay’da CHP’li büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş, kendi partisinin seçmenlerinin tercihinde ikinci sırada.
Mevduatta dolarizasyon oranı artıyor
Dövize endeksli getirisiyle kur korumalı mevduatla yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki oranı yüzde 67,7’ye yükseldi. Yılbaşından bu yana 5,5 puanlık artış var.
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri
Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle rekor seviye olan 7.434,53 puandan başladı.
Altın ithalatına ‘kota’ geliyor
Döviz rezervlerinin desteklenmesi amacıyla altın ithalatına ‘kota’ geliyor.
Bilim dünyasında ‘coşku’ yaratan süper iletken LK-99 nedir?
Oda sıcaklığında ve basıncında çalıştığı öne sürülen ‘LK-99’ adlı süper iletkene ait olduğu iddia edilen görüntüler bilim dünyasında tartışma yarattı.
Küresel otomotiv sektöründe ‘iktidar değişimi’
Bir zamanlar dünya lideri olan Alman otomotiv endüstrisi yerini Çin endüstrisine bırakıyor.
Resmi Gazete ilan ücretine zam
Resmi Gazete ilanlarının satır ücretine yüzde 56,8 zam geldi.