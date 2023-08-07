Zuckerberg’le kafes dövüşü: Musk, ‘ameliyatlı yerime vurma’ demeye hazırlanıyor

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’i kavgaya çağıran Twitter’ın sahibi (yeni ismiyle X) Elon Musk, boyun ve sırt problemi yaşadığını belirterek ameliyat olması gerekebileceğini söyledi.

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Musk, Zuckerberg’e ‘Threads’ adı verilen ‘Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı’na dair haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran’da sosyal medyadaki paylaşımında, ‘kafes dövüşü’ teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Zuckerberg antremanlarına ABD merkezli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC’de ortasiklet şampiyonu olan Israel Adesanya ve hafifsiklet şampiyonu Alexander Volkanovski’yle devam ediyor. Bunun yanında Musk da 4 Temmuz’da Kanadalı güreşçi ve UFC dövüşçüsü Geroge St-Pierre’le antrenman yapmıştı.

Musk dün, Zuckerbeg’le dövüşünün Twitter’da canlı yayınlanacağını ve tüm gelirin savaş gazilerine bağışlanacağını söylemişti.

Bunun üzerine Zuckerberg, Threads üzerinden “Gerçekten yardım toplamak için daha güvenilir bir platform kullanamaz mıyız” dedi.

Ancak Musk, tüm dünyanın ilgisini çeken ‘kavga’yla ilgili işler kızışmaya başlayınca ‘sağlık’ bahanesine sığınmış görünüyor. Sumo güreşçisiyle yaptığı antrenman sonrası sırt ağrısı çektiğini belirten Musk, bugün sağlık kontrollerinden geçeceğini ve ameliyat olması gerekebileceğini söyledi.

Musk, geçtiğimiz sene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e dövüş teklifi sonrasında da sırt ağrısı olduğunu dillendirmişti.