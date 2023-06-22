Zuckerberg kafes dövüşü için Musk’tan ‘konum’ istedi

Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, kafes dövüşü yapmak için Twitter’ın sahibi Elon Musk’tan ‘konum’ istedi.

Fotoğraf: Instagram

Musk, ‘Zuckerberg’in Twitter’a rakip bir uygulama geliştirdiğini’ belirten bir tweet’in altına yorum yazdı.

Bir Twitter kullanıcısıysa Musk’a “Dikkatli olmakta fayda var Elon Musk. Duyduğuma göre o (Zuckerberg) ju jitsu yapıyor” dedi.

Musk da bunun üzerine “Onunla kafes dövüşü yapmaya hazırım” diye yanıt verdi.

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Zuckerberg, Instagram hesabından Musk’a cevap verdi.

Musk’ın söz konusunu tweet’ini ‘story’ olarak paylaşan Zuckerberg “Bana konum gönder” diyerek kafes dövüşü teklifini kabul etti.