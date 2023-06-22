Zuckerberg kafes dövüşü için Musk’tan ‘konum’ istedi

Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, kafes dövüşü yapmak için Twitter’ın sahibi Elon Musk’tan ‘konum’ istedi.
Musk, ‘Zuckerberg’in Twitter’a rakip bir uygulama geliştirdiğini’ belirten bir tweet’in altına yorum yazdı.
Bir Twitter kullanıcısıysa Musk’a “Dikkatli olmakta fayda var Elon Musk. Duyduğuma göre o (Zuckerberg) ju jitsu yapıyor” dedi.
Musk da bunun üzerine “Onunla kafes dövüşü yapmaya hazırım” diye yanıt verdi.
Zuckerberg, Instagram hesabından Musk’a cevap verdi.
Musk’ın söz konusunu tweet’ini ‘story’ olarak paylaşan Zuckerberg “Bana konum gönder” diyerek kafes dövüşü teklifini kabul etti.