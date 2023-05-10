Zuckerberg, ilk jiu jitsu turnuvasında madalya kazandı

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, pandemi sırasında başladığı dövüş sporunda madalyalı isimler arasına katıldı.

Fotoğraf: Mark Zuckerberg / Instagram

Kaliforniya eyaletinin Redwood City şehrinde ilk kez bir jiu jitsu turnuvasına katılan 38 yaşındaki Zuckerberg, altın ve gümüş madalya aldığı müsabakaların altı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Jiu Jitsu bir dövüş sanatı. Çoğu dövüş sanatı gibi Uzakdoğu kökenli. Dünyaya açılmasını sağlayan, 1900’lerin başında Brezilya’da görev yapan Mitsyuo Maeda oldu.

Bu yüzden Japon ve Brezilya olmak üzere iki ayrı ekolden söz etmek mümkün. Brezilya ekolününü izleyen Mark Zuckerberg , Guardian’ın haberine göre jiu jitsu’ya pandeminin başlarında merak sardı.

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Antrenörü tebrik etti

Turnuvada ‘Guerrilla Jiu Jitsu’ takımıyla yarışan Zuckerberg’in antrenörlerinden Khai ‘Gölge‘ Wu öğrencisi için şunları söyledi: “Zuck’u izlemek destansıydı. Hiçbir maç kolay değildi ve hepsi kazanıldı. Ona koçluk yapmak ve elimden gelen her konuda destek olmak benim için onurdu.”

Ünlüler arasında popüler

Mark Zuckerberg jiu jitsu yapan tek tanınmış kişi değil. Oyuncu Ashton Kutcher 10 yıldır bu sporla ilgileniyor; kahverengi kuşak sahibi. Aktör Jason Statham ve komedyen Russell Brand’in de mor kuşakları var. Peaky Blinders ve Venom’un yıldızı Britanyalı oyuncu Tom Hardy de jiu jitsu yapanlar arasında.