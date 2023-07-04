Musk, Zuckerberg’le kafes dövüşüne St-Pierre’le hazırlandı

Twitter’ın sahibi Elon Musk, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in kabul ettiği kafes dövüşü teklifinin ardından ünlü güreşçi ve dövüş sanatları ustası Geroge St-Pierre’le idman yaptı.

Fotoğraf: Instagram

Musk, Zuckerberg’e ‘Threads’ adı verilen ‘Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı’na dair haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran’da sosyal medyadaki paylaşımında, ‘kafes dövüşü’ teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Kanadalı güreşçi ve UFC dövüşçüsü Geroge St-Pierre, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Musk’la katıldığı idmana yer verdi.

St-Pierre, Musk’la harika bir idman yaptıklarını belirterek, antrenmanın ardından çekilen bir fotoğrafı da paylaşımına ekledi. İdmana Yeni Zelandalı dövüş sanatları ustası John Danaher’ın da katıldığı görüldü.

Musk’sa kafes dövüşüne hazırlık çalışmaları hakkında “Çok eğlenceliydi! Buradan çıkarılan sonuca göre, daha çok çalışmaya ihtiyacım olduğu ortada” diye espiri yaptı.