TMO silosundaki patlamada yaralanan üç kişi entübe edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli’deki patlamada yaralanan 12 kişiden üçünün entübe edildiğini duyurdu.

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana gelmişti.

Bakan Koca, Twitter hesabından patlamanın sonucuna dair şunları bildirdi:

“TMO deposunda meydana gelen patlamadan 12 kişi etkilenmiş olup, üçü yoğun bakımda entübe durumdadır. Yaralıların tedavileri Kocaeli Şehir Hastanesi, Derince Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor. Yaralılara, Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanlarına ve şehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”