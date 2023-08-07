Kocaeli’ndeki TMO silosunda patlama: 10 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi.

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İlçenin sahil kesiminde saat 14:40 sıralarında TMO Kocaeli başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sesi Körfez’in birçok kesiminden duyuldu.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine “Bütün arama kurtarma ekiplerini yönlendirdik. Yaralılar olduğu yönünde bilgi var. Ben de bölgeye seyir halindeyim” dedi.

‘Yaralı arkadaşlarımızı hastaneye gönderdik’

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de olay yerindeki açıklamasında, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, şunları dedi: “Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı üç-dört arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz.”

Patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini aktaran Aygün, şöyle konuştu: “Tabii teknik bir olay, izahatını bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu.”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’sa ikisi ağır olmak üzere 10 yaralının olduğunu belirterek “Buğday tozu kaynaklı sıkışma sonucu bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.