Döviz rezervlerinin desteklenmesi amacıyla altın ithalatına ‘kota’ geliyor.

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Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre altın ithalatına ‘kota’ geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca devreye alınacak uygulamayla işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve Türkiye’nin döviz rezervlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

‘Dahilde İşleme Rejimi’ kapsamında yapılan ithalat, kota uygulamasının dışında tutulacak. Böylelikle altın üretimi ve ticareti konusunda ihracatın teşvik edilmesi, uzun dönemde cari açıkta olumlu ilerlemeler sağlanması öngörülüyor.

Şubattaki altın operasyonu

Seçimlerden önce ekonomi yönetimi, dövizi baskılamak için piyasa dışı uygulamalara başvurmuş ve dolar satmıştı. Elde döviz kalmayınca bu sefer altın satılmıştı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hükümet altın ithalatını azaltmaya yönelik adım atmıştı.

Merkez Bankası 16 Şubat’ta bankalardaki döviz talebini azaltacak şekilde döviz ve altın işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın (spread) açılmasını istemişti. Borsada manipülasyona yol açan hareketlerin önlenmesi için Türkiye Varlık Fonu’nun devreye gireceği, altın ithalatının da geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti.

Merkez Bankası da TL üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla altın satış işlemlerinde lirayı kabul etmeye başlamıştı.