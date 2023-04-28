Merkez Bankası’nın altın ‘operasyonu’ şubatta başlamış

Bloomberg, altın ithalatıyla ilgili şubattaki düzenlemeler sonrası Merkez Bankası’nın talebi karşılamaya başladığını yazdı. Bu durum altın rezervlerinin azalmasına yol açtı.

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‘Arka kapı’dan satışlarla dövizi baskılamaya çalışan Merkez Bankası, rezervleri desteklemek için 3 Mart-21 Nisan arasında 72 tonluk (4,7 milyar dolar) altın sattı.

Diğer yandan Darphane’nin altın üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 408 artarak 9 milyon 888 bin 350 adede ulaştı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre bu ‘operasyon’ şubatta başladı. Kaynaklar, iktidarın şubatta altın ithalatını azaltmaya yönelik hamlelerinin ardından kıymetli maden taleplerinin Merkez Bankası tarafından karşılandığını söyledi.

Deprem sonrası önlem gelmişti

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hükümet altın ithalatını azaltmaya yönelik adım atmıştı.

Merkez Bankası 16 Şubat’ta bankalardaki döviz talebini azaltacak şekilde döviz ve altın işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın (spread) açılmasını istemişti. Borsada manipülasyona yol açan hareketlerin önlenmesi için Türkiye Varlık Fonu’nun devreye gireceği, altın ithalatının da geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti.

Merkez Bankası da TL üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla altın satış işlemlerinde lirayı kabul etmeye başlamıştı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre geçen yıl merkez bankaları arasında en çok altın alan ülke Türkiye oldu. Altın rezervleri depremlerden önce rekor seviyedeydi.