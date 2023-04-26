Darphane’nin altın üretiminde rekor artış

Darphane’nin altın üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 408 artarak 9 milyon 888 bin 350 adede ulaştı.

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Türkiye’deki yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybı, yatırımcıların güvenli yatırım aracı olarak gördüğü altına talebi artırdı. Seçimin getirdiği belirsizlikle birlikte talebin rekorlar kırdığı görülüyor.

Bu durum üretimde de rekoru getirdi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet üretim gerçekleştirildi. 2022 yılının ilk çeyreğindeyse toplam altın üretimi 2 milyon 421 bin 672 adet olmuştu. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretimde yüzde 408 artış kaydedildi.

Bir ayda geçen yılın ilk üç ayını aşan üretim

Darphane’nin çeyrek altın üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.