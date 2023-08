Erkin Koray hayatını kaybetti

Rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti.

Erkin Koray. (AA)

Uzun süredir Kanada’nın Toronto şehrinde bulunan Koray, akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları da yaşıyordu.

‘Anma Arkadaş’, ‘Fesuphanallah’, ‘Çöpçüler’ gibi birçok efsaneleşmiş şarkıya imza atan Koray, Anadolu Rock’ın en önde gelen temsilcilerinden biriydi.

Hastanede tedavi altına alınan usta sanatçının hayatını kaybettiğini kızı Damla Koray duyurdu.

Damla Koray, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Babam… Baba’mız… Canımın taa içi, ben kızın ve seni Baba detip bağrına basan ‘canlar’, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eskisk etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet.

Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rosk’ın mucidi, sevgili babam…

Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim, ‘senin çocuklar’ da ülkelerini kültürlerini ve onara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Seni Çok ama çok seven kızın Damla.”