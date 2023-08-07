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Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri

Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor Türkiye’yi Avrupa Konferans Ligi elemelerinde temsil ediyor. Galatasaray da Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele ediyor.


Avrupa Konferans Ligi’nde takımların üçüncü eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda karşılacağı muhtemel rakipler belli oldu.

Buna göre Beşiktaş, üçüncü eleme turunu geçerse Aris-Dinamo Kiev maçının galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Twente-Riga, Adana Demirspor’sa Olympiakos-Genk eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

Şampiyonlar Ligi’ne kalmak isteyen Galatasaray, elenmesi durumunda yoluna Avrupa Ligi’nde play-off turundan devam edecek. Bu durumda Galatasaray Karabağ- HJK Helsinki maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3’üncü eleme turunu geçerse play-off turunda Kİ Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA kulüp organizasyonlarında muhtemel rakipler belli oluyor

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