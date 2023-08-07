Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri

Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor Türkiye’yi Avrupa Konferans Ligi elemelerinde temsil ediyor. Galatasaray da Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele ediyor.
Avrupa Konferans Ligi’nde takımların üçüncü eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda karşılacağı muhtemel rakipler belli oldu.
Buna göre Beşiktaş, üçüncü eleme turunu geçerse Aris-Dinamo Kiev maçının galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Twente-Riga, Adana Demirspor’sa Olympiakos-Genk eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.
Şampiyonlar Ligi’ne kalmak isteyen Galatasaray, elenmesi durumunda yoluna Avrupa Ligi’nde play-off turundan devam edecek. Bu durumda Galatasaray Karabağ- HJK Helsinki maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3’üncü eleme turunu geçerse play-off turunda Kİ Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.