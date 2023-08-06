UEFA kulüp organizasyonlarında muhtemel rakipler belli oluyor

MESUDE ERŞAN @mesudersan [email protected] Emekli hekim Şadiye Çetintaş, 81 il ve sayısını bilmediği kadar ilçe gezerek 2 bin 500 oya topladı. Mekik, iğne, şiş, firkete kullanılarak farklı tekniklerle üretilen oya ve yazma koleksiyonu yapan Çetintaş, “Kadınlar konuşarak anlatamadıklarını oyalarla ifade ediyor” dedi. 1977 Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olan Çetintaş, bir dönem enfeksiyon hastalıklarıyla uğraştı. Farkı sivil toplum kuruluşlarında, […]