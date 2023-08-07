CHP’den yerel seçim hedefi: Oyu 30-35 milyona çıkaracağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Vakit yılgınlık vakti değil, ayağa kalkacağız, eksikleri gidereceğiz” dedi.

Faik Öztrak. (AA)

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

AA’ya göre Öztrak toplantıda enflasyon, hayat pahalılığı, ekonomide yavaşlama ve işsizliği ele aldıklarını belirterek, “Ağırlaşan yaşam şartlarının yanında hükümetin giderek artan baskıcı ve hukuk dışı uygulamalarına karşı yapılacakları konuştuk. İlçe kongrelerimiz de gündemdeydi” bilgisini verdi.

“Kongrelerimizle örgütlerimizi ülke çapında hızla yenilerken, yerel seçimlere de büyük bir hızla hazırlanıyoruz ve bir kere daha bizlere oy veren milyonlara sesleniyoruz” diyen Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

“Mayıs seçimlerini kazanamadık. Bunun için en çok üzgünüz. Ama şimdi vakit yılgınlık vakti değil, Ayağa kalkacağız, Eksikleri gidereceğiz, Hataları telafi edeceğiz, yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız.”

“Genel Merkez, değişim hareketindeki son durumu nasıl değerlendiriyor?” sorusu üzerine Öztrak, “Partinin içişleri ilgili konuları biz kamuoyu önünde konuşmayı doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öztrak, tüzük çalışmalarına ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

“Sayın genel başkanımız uygun gördüğü zaman, uygun gördüğü konularla ilgili gerekli açıklamaları tabii ki yapacaktır. Ben şu kadarını ifade edeyim, tüzük çalışmalarımız büyük bir hızla ve her türlü katılımla ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor.”