Heuermann, ABD’deki ‘son seri katil’ mi?

ABD’de ‘Gilgo Beach seri cinayetleri’ gündemdeki etkisini sürdürüyor. Buna rağmen, ABD’de seri katil sayısı azalırken, öldürme pratikleri değişiyor.

ABD’de Long Island’ın güneyindeki sahilde 2010’dan sonra değişik zamanlarda sekiz kadın, bir erkek ve bir çocuk olmak üzere en az 10 insana ait kalıntı bulunmuş, esrarı çözülemeyen bu ‘Gilgo Beach seri cinayetleri’ halk arasında korkuya neden olmuştu.

Güvenlik güçleri, 13 Temmuz’da, New York’ta bir mimarlık şirketinin sahibi 59 yaşındaki Rex Heuermann’ı, söz konusu çözülmemiş cinayetlerden en az üçüyle bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına almıştı. Heuermann suçlamaları reddediyor.

New York Times’ın aktardığına göre bilim insanlarıysa ABD’de seri katillerin azaldığını, belki de Heuermann ABD’de ‘son seri katil’ olduğunu belirtiyor. Seri katillerin sayısı azalsa da toplu öldürmelerin sayısı artıyor.

Seri katil sayısı azalıyor

Seri katiller ABD halkının zihninde filmler, televizyon programları ve kitaplar aracılığıyla merkezi bir yere yerleşmeye başladıklarında bile sayıları önemli ölçüde azalıyordu. Bir zamanlar yüzlerce ‘kim olduğu tespit edilemeyen’ seri katil vardı. 1970 ve 80’lerde seri katil sayısındaki artış ülkeyi dehşete düşürmüştü. Seri katillerin şu anki sayısıysa çok az.

Saklanmak daha zor

Bunun en büyük nedenlerinden biri katillerin kendilerini saklamasının zorlaşması. Soruşturma teknolojisindeki hızlı gelişmeler, video ve diğer dijital gözetim araçlarının yaygınlaşması, bilgi dağlarını analiz etmenin hızlanması yetkililerin daha önce tespit edilemeyecek olan katilleri hızla bulmasına olanak sağlıyor.

Bunun haricinde ABD’liler günlük yaşamlarında daha temkinli alışkanlıklar edinmesi de seri katil sayısını azalmasına neden oluyor. Örneğin otostop azaldı, çocuklar okula arabayla getirilip götürülüyor. Bu da ‘kolay’ hedefleri azaltıyor.

Yetkililer, Heuermann’ın on yıldan uzun bir süre önce, ‘kullan-at’ telefonlar aracılığıyla kurbanlarla iletişim kurduğunu ve bu sayede dijital izlerini örtmeye çalıştığını söyledi.

Özellikle 2010’dan beri gelişen teknoloji, Heuermann’ın bu dönemdeki dijital izini açığa çıkartabiliyor ama bu önceden yapılamıyordu.

Ayrıca yetkililer Heuermann’ın son aylarda internette tam olarak ne aradığını da izleyebiliyorlardı. Yetkililer Heuermann’ın “Kolluk kuvvetleri neden Long Island seri katilinin yaptığı aramaların izini süremiyor” gibi internet sorguları için anonim bir hesap kullandığını gördüler.

Başka teknikler mi buluyorlar?

Radford Üniversitesi ve Florida Gulf Coast Üniversitesi’nin ‘Seri Katiller Veritabanı’nı yöneten araştırmacılar tarafından üç yıl önce yayımlanan bir rapora göre, 1987’de ABD’de bilinen 198 aktif seri katil ve bilinen 404 kurban vardı.

Rapora göre 2018 itibariyle sadece 12 bilinen seri katil ve 44 kurban var.

Florida Gulf Coast Üniversitesi’nde psikoloji hocası ve veri tabanı ekip lideri Terence Leary, bu aşamada “Asıl soru şu: Yer altına inip başka teknikler mi buluyorlar” diye soruyor. Leary ayrıca, bazı seri katillerin ‘uzun aralar’ vermeden önce belirli aralıklarla cinayet işlediklerini söyledi: “Belki de bundan vazgeçmeye karar verdiler. Kim bilir?”

Öldürme tarzı değişiyor

Bunlar haricinde, ABD’de ‘öldürme tarzı’ değişiyor. Seri katiller azalsa da kitlesel silahlı saldırılar (mass shooting) artıyor. Uzmanlar kimin seri katil, kimin toplu nişancı olarak sınıflandırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Seri cinayetler yıllara yayılabilirken, toplu cinayetler, kısa bir süre içinde birkaç kişiyi öldürüldüğünde meydana geliyor.

Süresi ve teknikleri farklı olsa da Leary, her ikisinin de ‘suçlu psikopatlar’ tarafından işlendiğini belirtti.