Hatay: Lütfü Savaş, seçmen tercihinde ikinci sırada

ORC Araştırma’nın anketine göre Hatay’da CHP’li büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş, kendi partisinin seçmenlerinin tercihinde ikinci sırada.

Lütfü Savaş. Fotoğraf: Twitter

Şirketin 2-5 Ağustos arasında düzenlediği araştırma Twitter’dan yayımlandı.

“Hatay büyükşehir belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz” açık uçlu sorusunun sorulduğu ankette CHP’li seçmenler en çok yüzde 30,4’le Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın’ın ismini verdi.

Açıkalın’ı yüzde 26,9’la Lütfü Savaş ve son olarak yüzde 10’la eski milletvekili Mehmet Dönen takip etti.

Öte yandan AKP Hatay milletvekili Hüseyin Yayman yüzde 38,1’le AKP’liler arasında en popüler isim olurken, onu yüzde 19’la AKP Hatay İl Başkanı Mehmet Öntürk ve yüzde 11,3’le İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı izledi.

Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gereken aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı: