Antalya: Muhittin Böcek, seçmen tercihinde sonda

ORC Araştırma’nın anketine göre Antalya’da CHP’li büyükşehir belediye başkanı Muhittin Böcek, kendi partisinin seçmenlerinin tercihinde son sırada.

Fotoğraf: Facebook

Şirketin 27 Temmuz – 1 Ağustos arası düzenlediği araştırma Twitter’dan yayımlandı.

“Antalya büyükşehir belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz” açık uçlu sorusunun sorulduğu ankette CHP’li seçmenler en çok yüzde 25,7’yle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ismini verdi.

Uysal’ı yüzde 24,3’le Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Uysal ve son olarak yüzde 22,6’yla Muhittin Böcek takip etti.

Öte yandan eski dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yüzde 30,5’le AKP’liler arasında en popüler isim olurken, onu yüzde 28,6’yla eski büyükşehir belediye başkanı Menderes Türel izledi.

Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gereken aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı: