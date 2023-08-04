İzmir: Seçmen tercihinde Ali Engin ve Tunç Soyer kafa kafaya

ORC Araştırma’nın anketine göre İzmir’de CHP’li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kendi partisinin seçmenlerinin tercihinde ilk sırada. Engin’in hemen arkasındansa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geliyor.

Soyer (solda) ve Engin (sağda). (Arşiv)

Şirketin 27 Temmuz – 1 Ağustos arası düzenlediği araştırma Twitter’dan yayımlandı.

“İzmir büyükşehir belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz” açık uçlu sorusunun sorulduğu ankette CHP’li seçmenler en çok yüzde 25,7’yle Engin’i işaret etti.

Engin’i yüzde 24,3’le Soyer, yüzde 22,6’yle Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü izliyor.

AKP’li seçmenlerse ilk sırada yüzde 28,1’le AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın ismini verdi.

Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gereken aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı: