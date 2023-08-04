Ankara: İYİ Parti ve CHP seçmeni Mansur Yavaş’ı istiyor

ORC Araştırma’nın anketine göre hem İYİ Partili hem de CHP’li seçmenlerin çoğunluğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ikinci dönemde de görmek istiyor.

Fotoğraf: ABB

Şirketin 27 Temmuz-1 Ağustos arası düzenlediği araştırma Twitter’dan yayımlandı.

“Ankara büyükşehir belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz” açık uçlu sorusunun sorulduğu ankette CHP seçmeninin yüzde 57,5’i ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 47,4’ü Mansur Yavaş’ı işaret etti.

AKP’de ilk sırayı yüzde 27,6’yla Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok alırken, onu yüzde 24’le eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu ve yüzde 17,5’le eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek izledi.

Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gereken aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı: