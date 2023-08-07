Küresel otomotiv sektöründe ‘iktidar değişimi’

Bir zamanlar dünya lideri olan Alman otomotiv endüstrisi yerini Çin endüstrisine bırakıyor.

BYD. Fotoğraf: Arşiv.

Yılın ilk yarısı, Alman otomotiv üreticileri için iyi geçti, Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen (VW), satış ve karlarını artırdıklarını duyurdu. Yine de yılın tamamına yönelik tahminler, yatırımcı ve hissedarları hayal kırıklığına uğratıyor. Enflasyon ve faiz oranlarının arttığı ortamda, yeni araçlara ilgi de azalıyor.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre satışların 2019’daki pandemiden önceki seviyenin yaklaşık beşte birinde olması dikkat çekiyor.

Elektrikli araçların yarısı Çin’den

Dünyanın en büyük ve en önemli otomobil pazarı Çin’se elektrikli araçlar konusundaki yükselişini sürdürüyor. Ülkedeki elektrikli araç sayısı artarken bugün dünyadaki mevcut elektrikli araçların yaklaşık yarısı Çin yapımı.

Çinli üreticilerin kendi ülkelerindeki tek büyük rakibi Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla.

Yine de özellikle yüksek gelirli Çinliler bir süredir ağırlıklı olarak Çinli markaları tercih ediyor. Sektörün lideriyse BYD.

BYD yılın ilk altı ayında Tesla’ya göre yüzde 29 daha fazla elektrikli araç sattı.

Alman markaları statü özelliğini kaybediyor

Porsche ve Audi gibi lüks markaların da sahibi olan VW şirketinin yanı sıra Mercedes ve BMW de konumlarını kaybetmemek için büyük çaba sarf etmek zorunda.

Otomotiv alanında faaliyet gösteren danışmanlık şirketi Berylls’in son araştırmasına göre, lüks araç sınıfında adeta bir ‘iktidar değişimi’ meydana geliyor. Çinliler, gelenekselleşmiş Alman üst sınıf araçlarından vazgeçiyor.

Eskiden lüks Alman araçlar, Çin’deki orta ve üst sınıf için ideal birer statü sembolüydü. Teknik açıdan geri kalmış ve kalitesiz olmakla suçlanan yerli markalarsa kötü bir itibara sahipti. Bugünse bu algı değişiyor.

Almanlar ilk 10’da değil

Dolayısıyla Çin’de bugün elektrikli araçların yüzde 80’inin yerli üretim olması şaşırtıcı değil.

Ülkedeki en başarılı 10 elektrikli araç üreticisi arasında yer alan tek yabancı şirket Tesla. Alman üreticiler ilk 10’da bile değiller.

Çin otomotiv pazarının tamamına bakıldığında, 2023’te Çinli üreticilerin, uzun bir aradan sonra yabancı üreticileri geride bırakarak pazar payının yüzde 51’ine sahip olacağı öngörülüyor.

2023’ün ilk çeyreğindeyse Çin, dünya ihracat şampiyonluğu sıfatını Japonya’nın elinden aldı. Henüz üç yıl önce, Çin bu listede altıncıydı.