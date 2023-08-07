Mevduatta dolarizasyon oranı artıyor

Dövize endeksli getirisiyle kur korumalı mevduatla yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki oranı yüzde 67,7’ye yükseldi. Yılbaşından bu yana 5,5 puanlık artış var.

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Seçimler sonrasında döviz kurlarındaki sert bir yükseliş yaşanmıştı. Son günlerdeyse döviz kurları yatay bir seyir izliyor. Buna rağmen büyük çoğunluğu ikinci tur seçimlerinin ardından olmak üzere bu yıl dolar, TL karşısında yüzde 44,13, avroysa yüzde 48,21 yükseliş yaşadı.

Bankacılık sektöründeyse dolarizasyon yılbaşından bu yana artıyor.

Ekonomistler, getirisi dövize endeksli değiştiği için kur korumalı mevduatı da dolarizasyon oranı hesabına dahil ediyor.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre bankacılık sektöründe mevduatta dolarizasyon yani kur korumalı mevduat ile yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 67,7’ye çıktı. Yılbaşında bu oran yüzde 62 seviyesinde bulunuyordu.