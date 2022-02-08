Moody’s’e göre dolarizasyon daha da artacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’e göre AKP hükümetinin çare bulamadığı dolarizasyon sorunu yıl sonuna kadar daha da büyüyecek.

Fotoğraf: Reuters

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın hazine tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

Ancak sisteme son haftalarda ilgi biraz daha artmış gözükse de dolar hesapları hala oldukça güçlü.

Merkez Bankası (MB) rakamlarına göre 28 Ocak ile biten hafta itibarıyla yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 228,1 milyar dolar.

Döviz hesaplarında rekor ise aralıkta 238 milyar doların aşılmasıyla görülmüştü. Avrupa’da Türkiye, Azerbaycan ve Belarus şu an dolarizasyonun en güçlü olduğu üç ülke.

Moody’s’e göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yapacağı faiz artırımları önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelerin yerel para birimlerinde kayıplara neden olacak.

Kurumun dün yayınlanan raporunda yer alan tahminlere göre yüksek enflasyonla ve TL’deki değer kaybıyla mücadele eden Türkiye’de de döviz mevduatın toplam mevduata oranının 2022 sonuna kadar yüzde 65’e ulaşabilir.

Raporda ayrıca rezervlerin gücüne ilişkin şöyle bir bölüm var: “Merkez bankalarının, bankaların dolar zararlarını kapatmak için yeterli rezervlerinin olmaması durumunda kriz döneminde yüksek dolarizasyon aynı zamanda finansal istikrara karşı tehdit oluşturuyor.”

Türkiye’de döviz mevduatı 2020’nin sonunda yüzde 47 olarak kaydedilirken, geçen yıl bu oran yüzde 63 seviyesine çıkmıştı.

MB’nin verilerine göre 28 Ocak haftası itibarıyla net rezervler 10,5 milyar dolar olarak kaydedilirken, swap hariç net rezerv ise eksi 54,1 milyar dolarla oldukça kötü bir seviyede.