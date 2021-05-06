Akşam Postası / 6 Mayıs 2021

MB faizi yüzde 19’da sabit tuttu

Merkez Bankası (MB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19’da sabit bıraktı.

Fotoğraf: Reuters

Sedat Peker’den ikinci video: AKP’li Tolga Ağar’ı işaret etti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, şebekesine yönelik operasyonun ardından çektiği ikinci videoda eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ı, tecavüze uğradığını öne sürdükten sonra ölüsü bulunan bir kadınla ilişkilendirdi.

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‘Turistik’ hedef: Hazirana kadar turistin göreceği herkes aşılanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mayıs ayı sonuna kadar ‘turistin görebileceği herkes’in aşılanacağını söyledi.

Bir doktor neden ‘oksijen topu’na dönüşmek ister?

İkizdere’de ‘filmin sonu’ Kanlımezra’da yaşanmış: Başrolde Cengiz Holding

Rize’nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taş ocağıyla gündeme gelen doğa talanı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında kullanılmak amacıyla tahrip edilen ormanlık ve dağlık alan Kanlımezra’yı akıllara getirdi.

İmamoğlu: Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor” dedi.

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Türkiye’de hanehalkı sayısı azalıyor, yalnız yaşayanların sayısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘İstatistiklerle Aile 2020′ bültenine göre yalnız yaşayanların sayısı artıyor, kendisini en fazla çocuklarının mutlu ettiğini söyleyen kadınların sayısın erkeklerden hayli fazla.

Anadolu Efes, Migros ve Sabancı ilk çeyrek kârlarını duyurdu

Bu yılın ilk üç ayında Anadolu Efes Biracılık yaklaşık 300 milyon lira, Migros 210 milyon lira, Sabancı Holding ise 1.75 milyar lira kar etti.

AB: Covid-19 aşılarında patentlerin askıya alınmasını müzakere etmeye hazırız

ABD’nin Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet ve ticaret haklarının kaldırılması yönündeki adımına Avrupa Birliği’nden (AB) destek geldi.

Uzay yolcusu kalmasın: ‘Bezos turizm’ ilk uçuşunu duyurdu

Milyarder işadamı Jeff Bezos’un roket şirketi Blue Origin, New Shepard aracıyla ilk uzay gezisini 20 Temmuz’da gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.