Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 6 Mayıs 2021

MB faizi yüzde 19’da sabit tuttu

Merkez Bankası (MB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19’da sabit bıraktı.

Merkez’in şutu yine direkte patladı: Dolar 8,33

Prof. Ulusoy: Enflasyon baskısı böyle devam ederse MB faizi artırmak zorunda kalır

Fotoğraf: Reuters

Kulaklar MB kararında, gözler satır aralarında

Sedat Peker’den ikinci video: AKP’li Tolga Ağar’ı işaret etti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, şebekesine yönelik operasyonun ardından çektiği ikinci videoda eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ı, tecavüze uğradığını öne sürdükten sonra ölüsü bulunan bir kadınla ilişkilendirdi.

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‘Turistik’ hedef: Hazirana kadar turistin göreceği herkes aşılanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mayıs ayı sonuna kadar ‘turistin görebileceği herkes’in aşılanacağını söyledi.

Aşı olmak için bir umut… ‘Turist peşinde koşmaya hazırız!’

Bir doktor neden ‘oksijen topu’na dönüşmek ister?

Bir doktor neden ‘oksijen topu’na dönüşmek ister?

Covid atlatanlar merkezde izlendi: Göz ve ciltle ilgili şikayetler dikkat çekiyor

Bakan, ‘teknik hata’ dedi; vaka sayısı en çok azalan illeri tekrar paylaştı

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘kafa karıştıran’ tablo

İkizdere’de ‘filmin sonu’ Kanlımezra’da yaşanmış: Başrolde Cengiz Holding

Rize’nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taş ocağıyla gündeme gelen doğa talanı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında kullanılmak amacıyla tahrip edilen ormanlık ve dağlık alan Kanlımezra’yı akıllara getirdi.

İmamoğlu: Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor” dedi.

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Zeytinburnu’nda önceden boşaltılan bina çöktü

Türkiye’de hanehalkı sayısı azalıyor, yalnız yaşayanların sayısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘İstatistiklerle Aile 2020′ bültenine göre yalnız yaşayanların sayısı artıyor, kendisini en fazla çocuklarının mutlu ettiğini söyleyen kadınların sayısın erkeklerden hayli fazla.

Anadolu Efes, Migros ve Sabancı ilk çeyrek kârlarını duyurdu

Bu yılın ilk üç ayında Anadolu Efes Biracılık yaklaşık 300 milyon lira, Migros 210 milyon lira, Sabancı Holding ise 1.75 milyar lira kar etti.

Bir denizyıldızı hikayesi: Türkiye’nin ilk ve tek mercan transplantasyonu

AB: Covid-19 aşılarında patentlerin askıya alınmasını müzakere etmeye hazırız

ABD’nin Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet ve ticaret haklarının kaldırılması yönündeki adımına Avrupa Birliği’nden (AB) destek geldi.

Havzalı Cavit beyden Selahattin Demirtaş’a

Uzay yolcusu kalmasın: ‘Bezos turizm’ ilk uçuşunu duyurdu

Milyarder işadamı Jeff Bezos’un roket şirketi Blue Origin, New Shepard aracıyla ilk uzay gezisini 20 Temmuz’da gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

SON HABERLER

Havzalı Cavit beyden Selahattin Demirtaş’a

Sabahattin Ali’yi okurken ‘Bir Şaka’ adlı öykünün baş kahramanı Havzalı Cavit, benim gözümde Diyarbakırlı Selahattin oluveriyor. Diyarbakırlı Selahattin, hiç kimselere belli etmemeye çalışsa da Cavit beyin yalnızlığını paylaşıyor olmalı.

Bir denizyıldızı hikayesi: Türkiye’nin ilk ve tek mercan transplantasyonu

Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin yürüttüğü, Türkiye’nin ilk ve tek mercan transplantasyonu projesinin amacı Demokrasi ve Özgürlük Adası (Yassıada) ve Sivriada etrafındaki, inşaat çalışmalarından ve deniz kirliliğinden etkilenen mercanları, Tavşan Adası gibi insana kapalı bir alana getirip, suyun 30 metre altında transplante ederek çoğaltmak ve burada bir mercan resifi oluşturmak. 

Bir doktor neden ‘oksijen topu’na dönüşmek ister?

14 aydır Covid-19 hastalarına nefes olmaya çalışan anestezi ve reanimasyon uzmanı Serpil Özsezgin, bazen hastayı entübe de etseler, makinaya da bağlasalar oksijenin yükselmediğinden yakınarak, “Oksijen topu olup akciğerlerine akmak istediğim zamanlar oluyor” diyor.