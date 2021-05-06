Akşam Postası / 6 Mayıs 2021

MB faizi yüzde 19’da sabit tuttu
Merkez Bankası (MB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19’da sabit bıraktı.
Merkez’in şutu yine direkte patladı: Dolar 8,33
Prof. Ulusoy: Enflasyon baskısı böyle devam ederse MB faizi artırmak zorunda kalır
Kulaklar MB kararında, gözler satır aralarında
Sedat Peker’den ikinci video: AKP’li Tolga Ağar’ı işaret etti
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, şebekesine yönelik operasyonun ardından çektiği ikinci videoda eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ı, tecavüze uğradığını öne sürdükten sonra ölüsü bulunan bir kadınla ilişkilendirdi.
‘Turistik’ hedef: Hazirana kadar turistin göreceği herkes aşılanacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mayıs ayı sonuna kadar ‘turistin görebileceği herkes’in aşılanacağını söyledi.
Aşı olmak için bir umut… ‘Turist peşinde koşmaya hazırız!’
Bir doktor neden ‘oksijen topu’na dönüşmek ister?
Covid atlatanlar merkezde izlendi: Göz ve ciltle ilgili şikayetler dikkat çekiyor
Bakan, ‘teknik hata’ dedi; vaka sayısı en çok azalan illeri tekrar paylaştı
Sağlık Bakanlığı’ndan ‘kafa karıştıran’ tablo
İkizdere’de ‘filmin sonu’ Kanlımezra’da yaşanmış: Başrolde Cengiz Holding
Rize’nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taş ocağıyla gündeme gelen doğa talanı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında kullanılmak amacıyla tahrip edilen ormanlık ve dağlık alan Kanlımezra’yı akıllara getirdi.
İmamoğlu: Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor” dedi.
Zeytinburnu’nda önceden boşaltılan bina çöktü
Türkiye’de hanehalkı sayısı azalıyor, yalnız yaşayanların sayısı artıyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘İstatistiklerle Aile 2020′ bültenine göre yalnız yaşayanların sayısı artıyor, kendisini en fazla çocuklarının mutlu ettiğini söyleyen kadınların sayısın erkeklerden hayli fazla.
Anadolu Efes, Migros ve Sabancı ilk çeyrek kârlarını duyurdu
Bu yılın ilk üç ayında Anadolu Efes Biracılık yaklaşık 300 milyon lira, Migros 210 milyon lira, Sabancı Holding ise 1.75 milyar lira kar etti.
AB: Covid-19 aşılarında patentlerin askıya alınmasını müzakere etmeye hazırız
ABD’nin Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet ve ticaret haklarının kaldırılması yönündeki adımına Avrupa Birliği’nden (AB) destek geldi.
Uzay yolcusu kalmasın: ‘Bezos turizm’ ilk uçuşunu duyurdu
Milyarder işadamı Jeff Bezos’un roket şirketi Blue Origin, New Shepard aracıyla ilk uzay gezisini 20 Temmuz’da gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.