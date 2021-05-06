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Yaramazlara biraz batar!

Bakan, ‘teknik hata’ dedi; vaka sayısı en çok azalan illeri tekrar paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaştığı ve vaka sayısının en çok azaldığı kentleri gösteren tablodaki verilerin, bakanlığın haftalık vaka haritasıyla uyumlu olmamasını ‘teknik hata’ olarak nitelendirdi ve verilerin düzeltilmiş halini tekrar paylaştı.

Fotoğraf: AA

Koca, 24-30 Nisan haftasında vaka sayısı en çok azalan 10 kente dair tabloyu dün Twitter hesabından paylaştı. Tabloda, 399,78’lik azalışla İzmir’in 439,11 vakaya gerilediği belirtildi. Bu nedenle İzmir’in vaka sayısının en çok azalan kent olduğu söylendi.

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Ancak Anadolu Ajansı’nın dünkü haberinde 17-23 Nisan haftasına göre en çok azalış görülen kentin Çanakkale olduğu belirtildi. Doğrulama platformu Malumatfuruş da tablodaki 10 kentin Zonguldak hariç dokuzunun, haftalık vaka tablosunda farklı görüldüğünü bildirdi.

Bakan Koca, bugün Twitter üzerinden şunları kaydetti: “5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum.”

Bakan Koca’nın bugün paylaştığı tablo

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Vaka sayısı en çok azalan iller

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