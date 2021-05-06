Merkez’in şutu yine direkte patladı: Dolar 8,33

Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararından sonra dolar/TL’de beklenen gerileme yine gelmedi. Zayıf düşüşün ardından gelen alım dalgası, kuru sabahki seviyenin de üstüne attı.



Fotoğraf: AA, Pixibay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MB başkanını görevden alması sonrası piyasada oluşan güven sorunu bir türlü çözülemiyor.

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Yeni başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), herhangi bir faiz indirimine gitmeyeceğini açıkladı. Politika faizleri yüzde 19 olarak devam edecek.

Ancak bu kadar yüksek faiz oranına rağmen dolarda beklenen düşüş bugün de gerçekleşmedi.

Kararın hemen ardından cılız bir tepkiyle 8,28’e kadar çekilen dolar, alttaki güçlü alıcı bloğu ile birlikte fiyatı yeniden 8,33’ün üstüne attı. Dolar sabah saatlerinde 8,30 seviyelerde işlem görüyordu.

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Kavcıoğlu’nun liderliğinde nisan ayındaki ilk toplantıda da faiz oranları indirilmemesine rağmen kur ters fiyatlama yapmış ve çıkışını sürdürmüştü.

MB ayrıca dün yıl sonu beklenti anketinde dolar tahminini 8,71 olarak revize etmişti. Önceki rakam 8,57 seviyesindeydi.