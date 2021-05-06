Kulaklar MB kararında, gözler satır aralarında

Merkez Bankası (MB) bugün yeni faiz oranlarını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MB başkanını görevden alması üzerine başlayan yangın hala sönmüş değil. Piyasa beklentisi faizlerin indirilmeyeceği yönünde ancak artık karar metinlerinin içindeki ifadelerin bile önemi çok büyük.

Fotoğraf: AA

20 Mart’ta gece yarısı kararnamesiyle Naci Ağbal’ın koltuğundan alınmasının piyasalar üzerinde yarattığı etki bir türlü aşılamadı.

Reklam

Türkiye, 22 Mart Pazartesi sabahına para biriminde yüzde 16’lık kayıpla uyandı, borsa çöktü, sıcak para bir anda Türkiye’den uçup gitti.

Erdoğan’ın kararı piyasalarda ‘Türkiye’nin sıkı para politikasından vazgeçmesi’ olarak algılandı. Yeni atanan başkan Şahap Kavcıoğlu’nun sık sık yüksek faiz eleştirisi yaptığı köşe yazıları da piyasalardaki son güven kırıntılarını alıp götürdü.

Göreve başlar başlamaz yangın yerine dönen bir piyasayla karşı karşıya kalan Kavcıoğlu’nun ilk mesajları yatıştırıcı nitelikteydi.

Reklam

Kavcıoğlu, Türkiye’nin sıkı para politikalarına devam edeceğini ve faiz indirimine gitmeyeceğini söylemesine rağmen piyasaların ateşi düşmedi ve döviz geri çekilmedi.

Tarihler 15 Nisan’ı gösterirken Kavcıoğlu yönetiminde ilk faiz kararı da açıklandı. Faiz indirimi yapılmadı, güçlü duruşun süreceğinin altı çizildi.

Mesaj olumlu olmasına rağmen döviz kuru bir anda ibreyi yine yukarı kırınca işin aslı ortaya çıktı. Piyasanın bu kez tepki verdiği şey karar metnindeki bir ifadenin değiştirilmesiydi.

İfade değişti kur yukarı döndü

Piyasa Ağbal dönemindeki son toplantıda yer alan “Gerekmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılır” ifadesinin yerine “Politika faizi enflasyon üzerinde oluşturulmaya devam edecek” ifadesinin kullanılmasından hoşnutsuzdu.

Piyasaya göre bu ifade artık faiz artırılmayacağının resmen açıklamasıydı ve para politikalarındaki şahin duruş yerini güvercine bırakmıştı.

Yeni karar bugün açıklanacak

Tüm bunların sonunda ise Türkiye’nin elinde kalan yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon olmuştu.

MB, bugün bir kez daha yeni faiz kararı açıklayacak. Artık yüksek faiz bile sunmanın yeterli olmadığı mevcut durumda piyasanın gözü yine satır aralarında.



Dolar kuru ise öğle saatleri itibariyle 8.30’un üzerinde.