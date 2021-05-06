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Yaramazlara biraz batar!

Özgür Demirtaş’tan, Kavcıoğlu’na: Hodri meydan indirin faizleri demiştim, çıt yok


Ekonomist Özgür Demirtaş, daha önce köşe yazılarında yüksek faizleri eleştiren yeni Merkez Bankası Başkanı’na seslendi: “Hodri meydan indirin faizleri 10 puan demiştim ama çıt yok. Demek ki kendi dediklerine kendileri de inanmıyor.”

Fotoğraf: AA, Twitter

30 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla MB başkanlığına atanan Kavcıoğlu, piyasalarca tıpkı Erdoğan gibi yüksek faize karşı bir isim olarak tanınıyor ve köşe yazılarında ‘yüksek faizle Türkiye’nin yatırımlarının önünün kesildiğini’ savunuyordu.

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Aradan iki ay geçmesine rağmen, Merkez Bankası cephesinden faiz indirimine dair hala bir sinyal gelmedi.

Son olarak bugünkü toplantıda da faiz indirimi gelmeyince Demirtaş, Twitter’dan Kavcıoğlu’na şu ifadelerle seslendi: “‘Faiz enflasyonun sebebidir‘ gibi ciddiyetsiz, vasat bir görüşe karşı eğer bu görüşünüze güveniyorsanız hodri meydan indirin faizleri 10 puan demiştim. Ağbal görevden alınalı 2 ay oldu. Ama çıt yok. Demek ki kendi dediklerine kendileri de inanmıyor! İnanıyorsanız hodri meydan.

Önceki Merkez Bankası başkanı, faizleri indirmiyor diye hedefe kondu. Şu anki MB başkanı önceki başkan hakkında gazeteye ‘Sen Kimsin’ minvalinde başlık attırdı. Ve bugünkü ikinci toplantısında da Naci Ağbal’ın faizinden indiremeden devam etti. Bilim ideoloji falan dinlemez.”


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