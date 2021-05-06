Anadolu Efes, Migros ve Sabancı ilk çeyrek kârlarını duyurdu

Bu yılın ilk üç ayında Anadolu Efes Biracılık yaklaşık 300 milyon lira, Migros 210 milyon lira, Sabancı Holding ise 1.75 milyar lira kar etti.

Anadolu Efes’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde şirket 295.2 milyon lira kar etti. Geçen yılın aynı döneminde 128.6 milyon lira zarar vardı.

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Şirketin ilk üç aydaki geliri ise 6.16 milyar lira olarak kayda geçti. Geçen yılın aynı döneminde gelir 4.51 milyar liraydı.

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Migros, bu yılın ilk üç ayında 209.5 milyon lira kara geçti. Önceki yıl aynı dönemde 131.9 milyon lira zarar vardı. İlk çeyrekteki gelir ise 7.69 milyar lira oldu. Bu rakam önceki yıl aynı dönemde 6.35 lira liraydı.

Sabancı Holding’in ilk çeyrek net karı, bir yılda 1.19 milyar liradan 1.75 milyar liraya yükseldi. Holdingin üç aydaki hasılatı 4.55 milyar liradan 6.20 milyara, finans sektörü hasılatı ise 9.08 milyardan 10.61 milyar liraya çıktı.