İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor” dedi.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde çöken binadaki incelemelerinin ardından basın mensuplarına konuşan İBB başkanı, ‘yıkılan binada can kaybı olmamasının büyük bir şans’ olduğunu belirtti.

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Twitter paylaşımında, “Deprem bu şehrin gerçeği, kimsenin böyle bir lüksü yok. Acil işbirliğine ihtiyacımız var” diyen İmamoğlu, gazetecilere şunları aktardı: “‘Bunun siyaseti olmaz. Bunun A, B, C, D partisi olmaz. Hep birlikte ağız birliğiyle bu süreci çözmeliyiz’ diye ifade ediyoruz. Yoksa her kurum elinden geleni yapıyor. Ama bu seferberlik duygusuyla çözülmeli.”