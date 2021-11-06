Akşam Postası / 6 Kasım 2021

İstanbul’a çöken ‘smog’ mu?

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İstanbul’da iki gündür etkili olay yoğun sis sadece trafiği etkilemiyor. Bundan da önemlisi sağlığı tehdit ediyor.

Soylu’nun ağlaması Kaftancıoğlu’nu üzdü: Kıyamam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2019’daki İstanbul seçimleri kaybedilince ağladığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Kıyamam” dedi.

Çalışma bakanı, sağlıkçılara 360 liralık zamla övündü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, özellikle pandemi döneminde hayatlarını hiçe atarak çalışan sağlık çalışanları için seyyanen yapılan 360 liralık zamla övündü.

Devlette kadının yeri yok: Bakanlıklardaki istihdam oranı yüzde 16

Türkiye’deki sekiz bakanlıktaki toplam kadın çalışan oranı yalnızca yüzde 16’da kaldı. Çoğu bakanlıkta kadın çalışan sayısı erkeklerin yarısına bile ulaşamadı.

12 kamu işletmesinden 16 milyar lira zarar

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporuna göre 2020 yılında 12 kamu işletmesi zarar etti. En fazla zarar Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görüldü.

Britanyalılar için en ucuz tatil ülkeleri: Türkiye ilk sırada

Türk Lirası’nın sterlin karşısında yüzde 73 değer kaybetmesi sonrası Britanyalı turistler için en ekonomik tatil destinasyonu Türkiye oldu. Ülkede yayınlanan bir raporda Türkiye, Jamaika, Mauritius ve Kenya gibi ülkelerin bile üstünde.

Eczacılara göre kriz derinleşecek: 645 ilaçta sıkıntı yaşanıyor

Türk Eczacıları Birliği (TEB) 645 ilacın temininde sorun yaşandığını duyurdu.

Bankalardan karlılık rekoru

Türk bankacılık sektörü, ocak-eylül döneminde yaklaşık 57 milyar TL’yi bulan net dönem karıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Covid-19 görme kaybına da yol açabiliyor

Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19 hastalığının görme yetisinde de hasar bıraktığına ilişkin bulgular tespit edildiğini belirtti.

Covid-19 vaka sayısı 250 milyon eşiğini aştı

Dünya genelinde Covid-19 vakalarının sayısı 250 milyonu aştı.

Nusret’in elleriyle altın kaplamalı et yedirdiği bakan eleştiri oklarının hedefinde

Vietnamlı bir bakanın, fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Londra’daki restoranına gittiği Nusret Gökçe’nin elinden altın kaplamalı et yediği görüntüler tepki çekti.