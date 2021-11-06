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Yaramazlara biraz batar!

Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren azalacak

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren biraz azalması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi.


Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren biraz azalacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara’da 21-22, İstanbul’da 19, İzmir’de 27, Adana’da 28-29, Samsun’da 18-22, Erzurum’da 13-14 ve Şanlıurfa’da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.

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