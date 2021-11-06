Covid-19 vaka sayısı 250 milyon eşiğini aştı

Dünya genelinde Covid-19 vakalarının sayısı 250 milyonu aştı.

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Covid-19 verilerinin derlendiği internet sitesi Worldometers verilerine göre dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 250 milyon 8 bin 210’a yükseldi.

Türkiye 6’ncı sırada

ABD, 47 milyon 280 bin 449 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda. Vaka sayısında ABD’yi 34 milyon 344 bin 87 ile Hindistan, 21 milyon 862 bin 458 ile Brezilya, 9 milyon 241 bin 916 ile Britanya, 8 milyon 755 bin 930 ile Rusya, 8 milyon 178 bin 901 ile Türkiye, 7 milyon 199 bin 332 ile Fransa, 5 milyon 980 bin 260 ile İran, 5 milyon 295 bin 260 ile Arjantin ve 5 milyon 25 bin 639 ile İspanya izliyor.

Covid-19 nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 milyon 57 bin 149 oldu. İyileşen sayısı 226 milyon 333 bin 150 kişiye ulaştı.