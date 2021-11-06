Bütçe görüşmesinde SGK çıkışı: Toplam açık, Kılıçdaroğlu döneminin 170 katı

AYŞEGÜL KASAP

@aysegul_kasap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki (SGK) toplam bütçe açığının 444,5 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Başka bir deyişle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dilinden düşürmediği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK müdürlüğü dönemindeki açığın 170 katı.

Yedi yıl SSK genel müdürlüğü yapan Kılıçdaroğlu, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’lilerce sıklıkla kurumu batırmakla suçlanıyor.

Kılıçdaroğlu bu suçlamalara şöyle meydan okumuştu: “Eğer SGK’yı tartışacaksanız, ben tek başıma siz ordunuzla gelin oturup tartışalım, kim SGK’yı bu hale getirdi?” Ancak çağrıya yanıt gelmemişti

2021’de açık 35 milyar liranın üzerinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2021 yılında SGK’nın 601 milyar liralık bir gelire, 636 milyarlık da bir gidere sahip olduğunu söyledi.

Bakan Bilgin bir yandan neden açık olduğuna ilişkin bir dizi çalışma yaptıklarını belirtirken, diğer yandan da şikayet edilmemesi gerektiğini söyledi: “Çünkü Türkiye bir sosyal devlettir.”

AKP ‘kara deliği’ kapatıyoruz demişti

CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba bakanın bütçe açığıyla ilgili yaklaşımına tepki gösterdi: “AKP SGK ile ilgili kanunlar çıkarırken ‘Kara delikleri kapatıyoruz‘ demişti. Türkiye, hatta dünya siyasi tarihinin en büyük kara deliği AKP iktidarıdır.”

‘Kılıçdaroğlu döneminin 170 katı’

Ağbaba daha sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun SSK yıllarını hatırlatarak, AKP iktidarı döneminde yaşanan bütçe açığındaki devasa rakamları gözler önüne serdi: “Kılıçdaroğlu’nun SSK yılları, bu iktidar döneminde de yıllarca ince ince araştırıldı. Kılıçdaroğlu’nun açığını bulmak için özel hafiyeler, özel müfettişler görevlendirildi. Bir kuruş usulsüzlük, bir kuruş yolsuzluk bulunamadı. Ayrıca, bu açık verme yalanını da rakamlara bakarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, görev yaptığı 1992 ila 1999 yıllarında – ki 1999 ’da sadece iki ay SSK ’de çalışmıştır – SSK’nin toplam açığı 2,6 milyar, bu tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli milletvekilleri. Oysa, AKP iktidarı döneminde 2003 -2021 yılları arasında SGK’nın toplam açığı 444,5 milyar, AKP’nin açığı, Kılıçdaroğlu döneminin tam 170 katı.”