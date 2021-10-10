SGK’nın ‘kara deliği’ kapanmıyor

MESUDE ERŞAN

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gelirleri giderlerini karşılayamamaya; sistem açık vermeye devam ediyor. Kurumun mali istatistiklerine göre AKP hükümetleri döneminde (2003-2021 Temmuz) bütçe açığı toplam 444.5 milyar lirayı buldu.

Fotoğraf: DHA

Açık veren SGK’ya 2008 yılında 35 milyar, 2010 yılında 55.2 milyar, 2015 yılında 79 milyar, 2020 yılında 248.8 milyar, 2021 Ocak- Temmuz ayında ise 149.4 milyar lira bütçe transferi yapıldı.

’18 yıldır açıkları kapatacak yönetici bulunamadı‘

Konuyla ilgili çalışmalar yapan Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, 18 yıl boyunca SGK’nın gelir-gideri arasındaki toplam 444.5 milyar liraya ulaşan açığının cumhuriyet döneminin rekoru olduğunu öne sürdü. Dr. Demir şunları söyledi: “AK Parti hükümeti, SGK ile ilgili kanunları çıkarırken kamuoyuna ‘kara delikleri kapatıyoruz’ demişti. 2008’de yeniden yapılandırılarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun üzerinden ise 13 yıl geçti ve 18 yıldır AK Parti iktidarda. Görüyoruz ki 18 yıldır bu ‘açıkları’ kapatacak bürokrat, genel müdür henüz bulanamadı.”

2020’deki açık 67.4 milyar lira

SGK’nın 2020 yılında 67.4 milyar lira açık verdiğini hatırlatan Dr. Demir, şöyle devam etti: “Sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürebilirliğinin sıkıntıda olduğu gerçeğini gizlemek ve üzerini örtmek için reklamlarla pembe tablo sunuluyor. Oysa rakamların gösterdiği gerçek durum bunun tam tersi. SSK’nın tüm taşınır taşınmaz mallarına, gayrimenkullerine el konularak geçtikleri ve kamuoyuna o dönem ‘açık’ ve ‘kara delikleri’ kapatıyoruz, devrim yaptık diye sundukları sosyal güvenlik sisteminin geçmişten daha fazla ‘açıkla’ yönetildiği görüyoruz.”

Açıktan müdürler değil, politikalar sorumlu

Sosyal devlet anlayışına sahip ülkelerde sosyal güvenlik politikalarının asli önceliğinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişebilmeleri ve işsizlik ile yaşlılık durumlarında gelir güvencesinin olduğunu belirten Dr. Kılıç, şunları kaydetti: “Devlet, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere karşılıksız sosyal yardım yapar. SGK’nın giderleri gelirlerini aşmış ise bu durum sosyal devlet ilkesinin gereği olarak açık veya ‘kara delik’ olarak değerlendirilemez.

Ancak sosyal güvenlik sistemini şirket gibi gören iktidar bilmeli ki kurumun mali bütçesindeki bu ’açıktan’ genel müdürler değil, uygulanan politikalar ve bu politikaları hayata geçirmeye çalışan hükümetler/iktidarlar sorumludurlar. Asıl üzerinde konuşulması gereken konu sosyal devlet ilkeleri olmalı.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sık sık konuşmalarında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 1992–1996 ve 1997–1999 yıllarında genel müdürlüğünü yaptığı Sosyal Sigortalar Kurumu’nu (SSK) batırdığını öne sürüyor.