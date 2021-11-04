Eğitimde ‘aslan payı’ Maarif’in: MEB’in bütçesi yüzde 20 vakfınsa yüzde 285 arttı

AYŞEGÜL KASAP

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2022 yılı bütçesi TBMM’de 274 milyar 384 milyon 474 bin lira olarak kabul edildi. Geçtiğimiz yıl bu rakam 211 milyar 993 milyon 156 bindi.

Bakanlığın bütçe görüşmelerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Maarif Vakfı’na ayrılan ödenekteki rekor artış damga vurdu. MEB’in bütçesi geçen yıla oranla yüzde 20 artarken, Maarif Vakfı’nın bütçesi yüzde 285 artırıldı.

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Erdoğan her ne kadar “Bütçeden aslan payını eğitim aldı” dese de resmi veriler gerçeğin öyle olmadığını ortaya koyuyor. 2021’de merkezi yönetim ödeneklerinin sadece yüzde 15,7’si eğitim için ayrılmıştı. Bu oran 2022’deyse yüzde 15,6.

2002’de MEB bütçesinden eğitim eğitim için ayrılan oran yüzde 17,18 iken 2021’de yüzde 7,69’a kadar geriledi.

Maarif’te öğrenci başına düşen para 31 bin 500 lira, MEB’de 12 bin 400 lira

CHP Bursa milletvekili Lale Karabıyık “Maarif Vakfı’nın bu kadar bütçesi var, öğrenci başına 31 bin 500 lira düşüyor ama MEB bütçesini öğrenciye bölünce 12 bin 400 lira düşüyor” dedi.

CHP Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu da “Maarif Vakfı’nın bütçesi 2021’de 486 milyondan 2022’de 1 milyar 389 milyona çıkıyor, çok önemli bir artış. Nedir gerekçesi acaba?” diye sordu.

Vekillerin bütçe görüşmelerinde tutanaklara yansıyan tepkiler şöyle:

‘Maarif’e dağıtılan parayla 120 okul daha yapılırdı’

TİP İstanbul milletvekili Erkan Baş: “Her sene öğrencilere kayıt yaptırılırken velilere diyorsunuz ki tuvalet kağıdı, sıvı sabun , çamaşır suyu ve benzeri ihtiyaçları veliler karşılasın. Oysa sadece Maarif Vakfı’na dağıttığınız parayla tüm bu temizlik ihtiyaçları karşılanabilirdi. Sadece bu parayla 40 derslikli 120 okul daha yapılabilirdi. 2,5 milyon öğrenciye tablet verebilirdiniz. Sadece vakıflara dağıttığınız parayla 130 bin sözleşmeli öğretmenin ders ücretleri yüzde 50 daha artırılabilir ve bu sayede , asgari ücretin altında bir ücretle öğretmen çalıştırma utancından kurtulabilirdiniz.”

‘Yüzde 20’ye sevinin’

CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu: “Bakanlık bütçesi yüzde 20 artmış , yetinin ve sevinin derim. Maarif Vakfı başkanı olsaydınız yüzde 285 artırılırdı, o zaman buradaki eleştirilere de maruz kalmazdınız çünkü bütçe yapmanız, faaliyet raporu yayımlamanız gerekmezdi. Ama işte değilsiniz sayın bakan, o yüzden bütçeniz yüzde 20 artmış. Siz bununla sevinin ve yetinin.”

Yatırım bütçesinin yüzde 10’u Maarif Vakfı’na

CHP Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer: “Türkiye Maarif Vakfı’nın bütçesi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 285,4 artmış , Millî Eğitim yatırım bütçesinin yüzde 10’u kadar payın Maarif Vakfı’na aktarılması gerçekten manidar.”

Bakan Özer’in Maarif Vakfı’yla ilişkisi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise MEB Bakanı Mahmut Özer’in, bakan yardımcılığı görevini yürütürken aynı zamanda Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti başkan vekili olduğunu hatırlattı ve şu soruyu yöneltti: “Birçok bürokratın aldığı gibi Maarif Vakfı yöneticilerinin de çifte maaş aldıkları skandalı ortaya çıkmıştı. Kamuoyu adına bunu sormak istiyorum, siz de çifte maaş aldınız mı?”

Paralar velilerden toplandı ama bakan ‘Biz karşıladık’ dedi

Öte yandan bakanı Mahmut Özer bütçe görüşmelerinde pandemi döneminde tüm okulların maskeden dezenfektana, temizlik malzemesinden hijyen malzemelerine kadar tüm ihtiyaçların karşılandığını savundu: “2021 yılı sonuna kadar ihtiyaç duydukları tüm ödenekleri okullarımıza gönderdik. Okullarımızın personel sayısını da artırdık.”

Ancak Eğitim-Sen pandemi boyunca okulların maske, dezenfektan gibi temel hijyen malzemelerinin eksik olduğunu hatta okulların velilerden bu nedenle para talep ettiklerini de raporlamıştı.

Eğitim uzmanı Cihat Şener Diken’e yaptığı açıklamadaysa şöyle demişti: “Okulları doğru düzgün temizleyemedik. Bir buçuk yıllık pandemi geçmişi olan bir ülkeyiz. Bırakın temizliği, okullarda personel sorunu var. Okul sayısının beşte biri kadar personel var. Nasıl temizlik yapılacak? Hala dezenfektan paraları velilerden toplanıyor.“