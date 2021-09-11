Yaklaşık 200 civarında sınıf, vaka ya da yakın temas nedeniyle eğitime ara verdi

Okullardaki salgın tedbirlerine ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yaklaşık 200 civarında sınıfımız, Covid-19 vakası nedeniyle ya da yakın teması nedeniyle eğitim öğretime 14 gün ara verip dijital platformlar üzerinden eğitim öğretime devam etmektedir” dedi.

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Türkiye’de 1 Temmuz sonrası çoğu kısıtlama kaldırıldıktan sonra vaka sayıları ve ölümler artışta. Bir buçuk senenin ardından yüz yüze eğitimle açılan okullar konusunda ise endişe hakim. Uzmanlar yüz yüze eğitim hazırlıkları için geç kalındığını savunuyor. 12 yaş üstü çocuklara aşı daha iki gün önce açıldı. 15 yaş üstü çocuklar ise 18 Ağustos’ta aşılanmaya başlamıştı.

Hafta başında yayınlanan genelgede bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda öğrencilerin izlemeye alınacağı ve okula devam edeceği bildirilmişti. Buna göre aynı durumda, öğretmenler de izlemeye alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Aynı sınıfta 10 gün içinde ikinci kez vaka çıktığında sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler, eve gönderilecek ve 14 gün boyunca takibe alınacak.

Sağlık Bakanlığı ile okullarda alınması gereken önlemler rehberini hazırladıklarını, 81 ilin valiliğine ve milli eğitim müdürlüklerine gönderdiklerini anlatan Bakan Özer, konuyla ilgili şunları söyledi: ”Yine eğitim öğretim başlamadan önce herhangi bir okulda, sınıfta vaka çıkması durumunda alınması gereken önlemler ve uyulması gereken prosedürleri de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile belirleyerek tüm okullara gönderdik. Bir haftayı geride bıraktık. Yaklaşık 850 bin dersliğimiz ve 57 bin 108 okulumuz eğitim öğretim faaliyetinde aktif olarak yer almaktadır. Bugün itibarıyla geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır.

‘Yaklaşık 200 civarı sınıfımız vaka nedeniyle eğitime ara verdi’

“Sadece sınıflardaki Sağlık Bakanlığı ile belirlediğimiz kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime ara veren sınıflarımız bulunmaktadır” diyen Özer, “Yaklaşık 200 civarında sınıfımız, Covid-19 vakası nedeniyle ya da yakın teması nedeniyle eğitim öğretime 14 gün ara verip dijital platformlar üzerinde Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu EBA TV ve diğer dijital platformlar üzerinden eğitim öğretime devam etmektedir” dedi.