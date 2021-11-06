Britanyalılar için en ucuz tatil ülkeleri: Türkiye ilk sırada

Türk Lirası’nın sterlin karşısında yüzde 73 değer kaybetmesi sonrası Britanyalı turistler için en ekonomik tatil destinasyonu Türkiye oldu. Ülkede yayınlanan bir raporda Türkiye, Jamaika, Mauritius ve Kenya gibi ülkelerin bile üstünde.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Döviz kuru hareketleri baz alınarak hazırlanan ‘Holiday Money Index 2021‘ raporuna göre Britanyalı turistler için en uygun fiyatlı tatil adresi Türkiye.

‘Dört kişilik bir ailenin en hesaplı tatil yapabileceği 10 yer’ sıralamasında ise ilk sıra Marmaris’in.

Raporda özellikle sterlinin Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 73’lük bir değer kazanımına atıf yapılıyor.

Listede Türkiye’yi para birimi sterlin karşısında yüzde 34 değer kaybeden Jamaika takip ediyor. Doğu Afrika’daki Mauritius ise para birimindeki yüzde 29’luk kayıpla listenin üçüncü sırasında. Sıralamada dördüncü sırada yine bir Afrika ülkesi olan Kenya var.

Kaynak: Post Office Travel Money

Britanya merkezli turizm operatörü Jet2.com’un CEO’su Steve Heapy daha önce, Türkiye’nin Britanya tarafından kırmızı listeden çıkmasıyla yapılan rezervasyonlarda yüzde 1000’den fazla artış olduğunu açıklamıştı.