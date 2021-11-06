Çalışma bakanı, sağlıkçılara 360 liralık zamla övündü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, özellikle pandemi döneminde hayatlarını hiçe atarak çalışan sağlık çalışanları için seyyanen yapılan 360 liralık zamla övündü.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına ek ödeme sözü verilmiş ancak bu söz yerine getirilmemişti. Ek ödeme yapılanlardan ise daha sonra bu ödemeler geri istenmişti.

‘Emek sarfedenlere 360-390 liralık artış’

TBMM’de bütçe görüşmelerinde konuşan Bilgin, kamuda düşük ücret alan memurlar için ilaveten yapılan cüzi artış için “Çok ciddi bir artış” diyerek bunun çok önemli olduğuna düşündüğünü vurguladı: “Hemşireler, ebeler, sağlık çalışanları, hasta bakıcılar gibi doktorların dışındaki, altında pek görünmeyen ama pandemi sürecinde de emek sarf eden kamu çalışanlarının da ücretlerine seyyanen 360-390 lira artış gerçekleşti.”

Nitelikli mezun yok

Öte yandan bakan Bilgin işsizlik problemine de değindi.

Türkiye’de istihdam sorunu olduğunu kabul eden Bilgin eğitimdeki yetersizlği de itiraf etmiş oldu: “Şu anda hangi sanayi kuruluşuna giderseniz veya sanayicilerle bir toplantı yaparsanız, iş verenlerin taleplerini, sanayi odalarının taleplerini dikkate alırsanızi hep dile getirdikleri konu, ‘Türkiye’de çok sayıda eğitimli insan var, hatta üniversite mezunu var, meslek okullarından mezun olanlar var fakat biz, aradığımız iş gücünü, aradığımız nitelikli insanı bulamıyoruz’ şeklinde bir şikayetle karşımıza çıkıyorlar.”