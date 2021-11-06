12 kamu işletmesinden 16 milyar lira zarar

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporuna göre 2020 yılında 12 kamu işletmesi zarar etti. En fazla zarar Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görüldü.

Sözcü’nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın portföyünde 2020 yılı sonu itibariyle 19 KİT, dört kamu bankası ve yedi diğer kuruluş olmak üzere toplam 30 kamu işletmesi bulunuyor.

2020 yılında bütçeden KİT’lere 15,4 milyar lira sermaye ödemesi ve 2,1 milyar lira görevlendirme bedeli ödemesi olmak üzere toplam 17,5 milyar lira ödeme yapıldı.

KİT’lerden bütçeye yapılan ödemeler ise 1,9 milyar lira temettü, 1 milyar lira hasılat payı ve 2,6 milyar lira kurumlar vergisi olmak üzere toplam 5,5 milyar lira oldu.

KİT’lerin aktif büyüklüğü 2019 yılında 277,6 milyar lira iken 2020 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 11,8 artışla 310,3 milyar liraya ulaştı.

KİT’lerde 2000 yılında ortalama 207 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı 2019 yılında 100 bin 516 kişiye, 2020 yılın sonu itibariyleyse 93 bin 738 kişiye geriledi. 2020 yılında KİT’lerin toplam istihdam gideri bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 15 milyar lira kaydedildi.

2020 yılında büyük ölçekli kamu işletmelerinin mali performansı şöyleydi: