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Yaramazlara biraz batar!

Soylu’nun ağlaması Kaftancıoğlu’nu üzdü: Kıyamam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2019’daki İstanbul seçimleri kaybedilince ağladığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Kıyamam” dedi.

31 Mart 2019’da düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal etmesi üzerine 23 Haziran 2019’da tekrarlanan seçimde AKP’li Binali Yıldırım’a 806 bin oy fark atarak tekrar kazanmıştı.


Bunun üzerine ağladığını ‘itiraf eden’ Soylu dün bir televizyon programında şöyle konuşmuştu: “İstanbul seçimini kaybettik, ben üzüldüm. Bunu da burada ilk kez söyleyeyim ağladım da… İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım. Sebebi de şu: İstanbul bizim sevgilimiz… Bu toplumun sevgilisi. İstanbul, sadece İstanbullular tarafından sevilen bir İstanbul değil. İstanbul’u herkes tarafından sevilen, etrafındaki bütün coğrafya tarafından sevilen birileri tarafından da imrenilen bir şehir. Bizim bu şehre hizmetlerimiz olması gerekir.”

Kaftancıoğlu ise bu sözler üzerine Twitter’da Soylu’yu etiketleyerek, “Çok yakında bir kez daha üzeceğiz” dedi.

İl başkanının paylaşımı şöyle:

“Kıyamam, beni de üzdün şimdi:)

Bugünden söyleyeyim çok yakında bir kez daha üzeceğiz.

Küsme, darılmaca yok

#AzKaldı”

Soylu, İstanbul seçimi kaybedilince ağlamış

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