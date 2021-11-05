Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’nin 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetmesi üzerine ağladığını söyledi.

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31 Mart 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçimin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesi üzerine 23 Haziran 2019’da AKP’li Binali Yıldırım’a 806 bin oy fark atarak seçimi tekrar kazanmıştı.

BBN Türk’te Talat Atilla ve Tamer Korkmaz’ın sunduğu programda konuşan Soylu, şunları söyledi: “İstanbul seçimini kaybettik, ben üzüldüm. Bunu da burada ilk kez söyleyeyim ağladım da… İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım. Sebebi de şu: İstanbul bizim sevgilimiz… Bu toplumun sevgilisi. İstanbul, sadece İstanbullular tarafından sevilen bir İstanbul değil. İstanbul’u herkes tarafından sevilen, etrafındaki bütün coğrafya tarafından sevilen birileri tarafından da imrenilen bir şehir. Bizim bu şehre hizmetlerimiz olması gerekir.”