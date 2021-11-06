İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapacak AnadoluJet ve Pegasus Havayolları uçakları havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyen 12 uçak, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “İstanbul ve Ankara’da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız” dedi.

İGA’dan şu açıklama yapıldı: “İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sis yüzünden, dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı’na divert etmiştir. Divert uçuşlar (yönlendirme) devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir.”

Pegasus Havayolları’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi: “İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir. Yaşanan yoğun sis hadisesi sebepli seferlerimizde gün boyu gecikmeler beklenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”