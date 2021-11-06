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Yaramazlara biraz batar!

Devlette kadının yeri yok: Bakanlıklardaki istihdam oranı yüzde 16

Türkiye’deki sekiz bakanlıktaki toplam kadın çalışan oranı yalnızca yüzde 16’da kaldı. Çoğu bakanlıkta kadın çalışan sayısı erkeklerin yarısına bile ulaşamadı.

Fotoğraf: Reuters

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, verdiği soru önergeleriyle tüm bakanlıklardan personel sayı ve cinsiyet dağılımlarını istedi. Yanıt gelen sekiz bakanlıktaki veriler, devlet kadrolarında cinsiyet eşitsizliğinin olmadığını ispatlar nitelikte.


Sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda kadın çalışan oranı yüzde 57,4’le erkek çalışan oranından fazla.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nda çalışan kadın sayısı ise erkek sayısının yarısı kadar bile değil.

Özellikle İçişleri Bakanlığı’ndaki 543 bin 261 çalışanın sadece yüzde 7,9’unu yani 42 bin 973’ünü kadınlar oluşturuyor.

Yanıt gelen sekiz bakanlıktaki toplam kadın oranı ise sadece yüzde 16’da.

Tablo: Diken

Soru önergelerinin sahibi CHP milletvekili Bülbül’ün rakamlarla ilgili ANKA’ya değerlendirmesi şöyle: “Türkiye’de nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar istihdamda ne yazık ki çok geride. AKP, Taliban’a bile kadınların çalışma hayatına katılımı için tavsiye verirken bugün devletin kurumlarında kadınları istihdam etmekten imtina ediyor. Bunun başını da İçişleri Bakanlığı çekiyor. Buna ikiyüzlülük denir. Yapılması gereken zaman kaybetmeden çalışma hayatının her alanında kadın istihdamının artırılmasıdır.”

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