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Yaramazlara biraz batar!

AA fotoğraflarıyla: İstanbul’da sisli hava

İstanbul’da, etkili olan sisle birlikte gece yarısından sonra birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Boğazı’nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.


Yoğun sis nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy’de başlayan trafik yoğunluğunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ettiği görüldü.

Anadolu Yakası D-100 ve TEM’de bazı noktalarda zaman trafik yoğunluğu oluşurken kentin simgelerinden olan Kız Kulesi’nin sis içinde adete kaybolduğu görüldü.

İstanbul’da sisli hava, boğaz ve çevresinde etkili oldu. ( Fotoğrafalar: AA)
Kız Kulesi’nin sis içinde adeta kaybolduğu görüldü.
Sisli hava, Ortaköy Camisi ve çevresinde etkili oldu.
İstanbul’da, etkili olan sisle birlikte gece yarısından sonra birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu.

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