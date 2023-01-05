Akşam Postası / 5 Ocak 2023

AYM’den HDP kararı: Hazine yardım hesabına geçici bloke

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu. Karar yediye karşılık sekiz oy çokluğuyla alındı.

Erdoğan: Belki seçim tarihini öne çekeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ”Belki biraz tarihin öne çekeceğimiz seçimlerin önemini siz de biliyorsunuz” dedi. Erdoğan ”Mevsim şartlarını dikkate alarak (seçim tarihini) güncelleyebiliriz” diye konuştu.

Meclis’e taşınan ‘Mustafa Şentop’un oğluna İTÜ’de kadro’ haberlerimize sansür

Meclis gündemine de taşınan Diken’in ‘İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar’ ve ‘Şentop’un oğlunun giremediği kadro yeniden açıldı: Bu sefer ‘işi sağlama aldılar’ başlıklı haberlerine sansür geldi.

Demirtaş, her yerde seçim çalışması istedi: Bu defa eski sevgililer dahil değil

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, her yerde seçim çalışması istedi. Demirtaş çağrısında ‘eski sevgili’ göndermesi de yaptı: ”Uğraşmayın artık, çok zaman geçti.”

Nebati, bütün işletmelerden ‘sabit fiyat’ bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sabit fiyat politikasına giden zincir marketleri kutlayarak, benzer adımları diğer işletmelerden de beklediklerini söyledi.

Borsa tepetaklak: Hisselerde iki defa devre kesici

Borsa İstanbul güne yüzde 0,59 oranında yükselişle başlasa da saat 10:00’dan sonra sert satışlar görüldü. Günlük kayıp yüzde 7’yi buldu. İki defa devre kesici çalıştı.

Uzmanlar: Otomobil pazarında bulunurluk sorunu devam edecek

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bulunurluk sorununun bu yıl da devam edeceği tahmin ediliyor. Satışlar 2022’de arz sorunu nedeniyle yüzde 6,2’lik sınırlı artış kaydetti. Toplamda 783 bin 283 araç satıldı.

TTB, İmamoğlu’nu Fincancı davasına davet etti

Türk Tabipler Birliği (TTB), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek kendisini 11 Ocak’taki Şebnem Korur Fincancı davasına davet etti.