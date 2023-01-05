Erdoğan’ın ayağı ‘gaz’da: Bir haftada 12 etinlikte, toplamda 317 dakika konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, son bir haftada 12 etkinliğe katıldı, toplamda 317 dakika konuştu.
Erdoğan’ın bir haftalık performansının dökümü şöyle:
28 Aralık 2022: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni: 20 dakika.
28 Aralık 2022: Kabine toplantısı sonrası açıklama: 10 dakika.
29 Aralık 2022: Beştepe’de ‘1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı’: 23 dakika.
30 Aralık 2022: İstanbul’da İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni: 40 dakika.
31 Aralık 2022: Yeni yıl mesajı videosu: 8 dakika.
2 Ocak: İstanbul’da 2022 yılının ihracat verileri konuşması: 33 dakika.
3 Ocak: Ankara’da ‘Sözleşmeli Kadro Şöleni Programı’: 34 dakika.
4 Ocak: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin grup toplantısı: 1 saat 7 dakika.
4 Ocak: ‘7. Anadolu Medya Ödülleri’: 24 dakika.
5 Ocak: AKP Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı: 14 dakika.
5 Ocak: AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı: 44 dakika.