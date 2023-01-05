Asgari ücret, ‘asgari yaşam’ı karşılamıyor: Dört kişilik aile nasıl geçinecek?

2022 yıllık enflasyonunun yüzde 64,7, 2023 asgari ücretinin ise 8 bin 506 lira olarak duyurulmasının ardından bu rakamların açlık ve yoksulluk sınırları karşısında ne ifade ettiği tartışma konusu.

Dört kişlik bir ailenin aylık harcamalarını, güncel fiyat ve ücretleri baz alarak derledik. Sonuç, ‘asgari yaşam’ın bedeli asgari ücrete oranla hala çok yüksek. Enflasyon bu yıl da 2022’deki gibi seyrederse asgari ücret temel harcamaları karşılamaya bile yetmeyecek.

Türkiye’de ortalama bir ailenin her ay düzenli olarak yaptığı harcamalar:

1) Kira

Endeksa.com verilerine gör kiralık konutların metrekare başına fiyatı ortalama 58,6 lira. 100 metrekarelik bir evde oturan bir ailenin ödeyeceği ortalama kira tutarı 5 bin 860 lira.

2) Elektrik faturası

Bir hane ayda ortalama 250 kilowatt elektrik kullanıyor. Ödenmesi gereken fatura tutarı ortalama 442 lira.

3) Su faturası

Bir hane ayda ortalama 23 metreküp su kullanıyor. İstanbul’da suyun metreküp fiyatı 14 lira 61 kuruş. Bu da 336 liralık bir fatura demek.

4) Doğalgaz faturası

Bir hane ayda ortalama 125 metreküp doğalgaz kullanıyor. Kasım verilerine göre doğalgazın metreküp başına ücreti beş lira 71 kuruş. Bu da aylık ortalama 449 liralık fatura demek.

5) Minimum gıda harcaması (açlık sınırı): Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun aralık araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının altında kalmaması için harcaması gereken tutar 8 bin 130 lira.

6) Ulaşım harcaması: İki çalışan ve iki öğrenciden oluşan bir ailenin, toplu ulaşım kullanabilmek için aylık abonman yaptırması durumunda 1834 lira harcaması gerekiyor (İstanbul tarifesi).

7) İçme suyu harcaması: Kişi başı 2,5 litreden dört kişilik bir aile ayda 300 litre içme suyu tüketiyor. Bu da 15,7 damacana su anlamına geliyor. İstanbul’da ortalama damacana su fiyatı 35 lira. Bu da aylık 552 lira ediyor.

8) İnternet harcaması: Ev internetine ödenen ortalama miktar 200 lira.

9) Telefon faturası: Ailede dört kişinin de telefon kullanması durumunda ortalama 150 liradan toplamda 600 liralık fatura ödenmesi gerekiyor.

10) Kantin harcaması: İki öğrenci, okul kantininde her gün bir tost ve bir meyve suyu tüketirse aylık ortalama 1760 lira harcanması gerekiyor.

11) Temizlik harcaması: Ailenin bir ayda dört şampuan, dört duş jeli, dört diş macunu, iki 32’li tuvalet kağıdı, dört sıvı sabun, bir bulaşık deterjanı (30 tablet) ve bir çamaşır deterjanı (30 yıkama) tüketmesi durumunda, güncel market verilerine göre yaklaşık 1261 lira harcaması gerekiyor.

12) Sigara: Statista Küresel Tüketici Anketi’ne göre Türkiye’de nüfusun yüzde 27’si, yani hemen hemen her dört kişiden biri sigara kullanıyor. Günde bir paket sigara içen birinin ayda yaklaşık 1000 lira harcaması gerekiyor.

Toplam

Sağlık, giyim, eğlence, kültür-sanat faaliyetleri gibi harcamalar dikkate alınmadan toplam tutar 22 bin 364 lira.

Enflasyonun bu yıl da 2022’deki gibi seyretmesi durumunda ise tutar yıl sonunda 36 bin 676 liraya çıkacak.



