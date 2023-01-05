Validebağ Korusu’nda imar planları ve ‘millet bahçesi’ projesi iptal

İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi, Validebağ Korusu için çıkartılan imar planları ve ‘millet bahçesi’ projesini oy birliğiyle iptal etti.

Fotoğraf: Validebağ Savunması

AKP’li Üsküdar Belediyesi ekipleri, Koruma Kurulu’nun kararına rağmen zaman zaman polis ve zabıta eşliğinde Validebağ Korusu’na giriyor, halk buna karşı direnişini sürdürüyordu.

Mahkeme, 30 Kasım 2022’de imar planları ve millet bahçesi projesi için görülen iki ayrı davanın ardından kararını açıkladı.

AA’nın haberine göre kararda, koru için çıkartılan koruma amaçlı imar planlarının açık bir şekilde korunması gereken alanın tahribatına neden olacağının anlaşıldığı belirtilerek, “Dava konusu planlarda şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” dendi.

Mahkeme, millet bahçesi peyzaj projesi hakkındaki kararında, projenin uygulanması durumunda Validebağ Korusu’nun ‘orman’, ‘doğal nitelikli yeşil alan’ ve ‘koruma alanı’ vasıflarını yani ekolojik zenginliğini kaybederek ‘millet bahçesi’, ‘park’ kategorisine indirgeneceğini vurguladı.

Bu nedenlerle mahkeme, dava konusu olan imar planları ve millet bahçesi peyzaj projesini oy birliğiyle iptal etti.