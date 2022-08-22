AKP’li belediye ‘millet bahçesi’nden vazgeçmiyor: ‘Ot biçme’ bahanesiyle Validebağ’a girdi

AKP’li Üsküdar Belediyesi ekipleri, mahkemenin kararına rağmen polis ve zabıta eşliğinde Validebağ Korusu’na girdi. Bölge sakinleri ve çevre savunucuları buna karşı direndi.

Fotoğraf: Validebağ Savunması

Üsküdar Belediyesi, birinci derece doğal SİT koruması altındaki Validebağ Korusu’ndan karara rağmen vazgeçmiyor. Belediye, Koruma Kurulu’nun kararına rağmen bu sabah polis ve zabıta ekipleriyle ‘ot biçme’ gerekçesiyle girdi. Belediye ekipleri daha önce de benzer gerekçelerle alana girmiş, tepkilerin ardından geri çekilmişti.

Polis ve zabıta eşliğinde giren ekipler, koruya sahip çıkan halkın tepkisiyle karşılaştı. Bölge sakinleri ve çevre savunucuları baskına karşı direnince bölgeye jandarmalar da geldi.

Validağ Savunması, konuya ilişkin açıklamasında ‘hukuku yok sayan belediyenin korudan çıkmasını’ istedi.

Validebağ'da, Mezeköy'de, Tokatköy'de, Tozkoparan'da, İkizdere'de ve pek çok başka yerde hep aynı uygulama: Zorbalıkla hukuksuz işlemlerini gerçekleştirmek için kolluk kuvvetini halkın üzerine salmak.

Yönetemiyorsunuz, sizi eninde sonunda göndereceğiz…#MezeköydeJESİstemiyoruz https://t.co/l5hniTCwcl — Validebağ Savunması (@ValidebagSvnms) August 22, 2022

Ne olmuştu?

1999’da ‘doğal sit alanı’ olarak tescillenen İstanbul Üsküdar’da bulunan Validebağ Korusu’na Üsküdar Belediyesi tarafından müdahale edilmeye başlandı. O yıl iki yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen korunun çevresinde birçok cami olmasına karşın girişlerinden birine daha cami yapıldı. Polisin sert müdahalelerde bulunduğu o günlerde caminin bir cemaatinin olmadığı da dile getiriliyordu. Buna karşın koru, gönüllülerin direnişi sayesinde korunmuştu.

Koru için 2018’de ‘millet mahçesi projesi’ hazırlandı ama bu da hayata geçmedi. Üsküdar Belediyesi Meclisi Mart 2020’de, yani salgının başında ‘olağanüstü’ gündemle toplandı ve mülkiyeti Hazine’ye ait olan korunun 261 bin metrekarelik bölümünü bakım ve onarım gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi’ne tahsis etti.

Bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra Nisan 2021’de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar’ı ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi’yle ‘düzenleme ve rehabilitasyon projesi’ni hayata geçireceklerini duyurdu.

Eylül 2021’e gelindiğinde Üsküdar Belediyesi iş makineleri ve polis eşliğinde koruya baskın yaptı. Belediye çalışanlarının, koruya moloz ve kum döktüğünü haber alan yurttaşlar söz konusu işleme itiraz ederek iş makinelerini engellemeye çalışmış ancak belediye görevlileri ve kolluk kuvvetleri yurttaşlara karşı zor kullanmıştı. Çevre sakinlerinin ve koru gönüllülerinin parkı koruması karşısında belediyesi çalışanları parktan geri çekilmişti.

Parka yapılmak istenen millet bahçesi projesi ile ilgili aynı mahkeme geçen yürütmeyi durdurma kararı vermiş, İstanbul 11’nci İdare Mahkemesi de projenin ihalesini iptal etmişti.